Unieuro, risonanza magnetica per Donzelli: si attende il responso dello specialista

E' uscito di scena nelle battute decisive del match contro la Tenezis Verona per una sublussazione alla spalla sinistra. Daniel Donzelli si è sottoposto giovedì mattina alla risonanza magnetica per verificare la gravità dell'infortunio. Venerdì sarà visitato da uno specialista, che definirà i tempi di recupero. L'ala classe 1996, già protagonista nelle Nazionali giovanili Under 16, 18 e 20, rallentato nell’ultima stagione in A1 solo dagli infortuni, dovrebbe saltare almeno la sfida di domenica all'Unieuro Arena contro Jesi e la trasferta a Roseto nel turno infrasettimanale di mercoledì sera. Donzelli (200 centimetri per 90 kg) è considerato fin dalla giovane età uno dei prospetti più talentuosi e futuribili del basket azzurro. Dall'inizio della stagione ha totalizzato 52 minuti in campo, con 18 punti sul tabellino. E' stato protagonista di 4 ribalzi offensivi e 7 difensivi.