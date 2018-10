Unieuro rullo compressore, è tre su tre: al Palafiera cade anche Jesi

Prima Cagliari, poi Verona e quindi Jesi. L'Unieuro è inarrestabile. In una settimana carica di emozioni, la squadra di coach Giorgio Valli infila la terza vittoria di fila (82-66) e guarda tutti dall'alto forte dei suoi 6 punti nsieme a Bologna e Montegranaro. Orfana di Daniel Donzelli, Forlì ha giocato un'altra partita concreta: micidiale in attacco e consistente in difesa. Con Kenny Lawson che ha litigato con la retina e Marini a corrente alterna, la terza perla è maturata col gioco di squadra. Tra i migliori i campo Rino De Laurentiis, acclamato dall'Unieuro Arena, chiamato agli straordinari, e autore di 14 punti e 8 rimbalzi. Mercoledì si torna già in campo per la seconda trasferta stagionale: c'è Roseto.

L'inizio di Forlì è travolgente, con un parziale di 14-2 a suon di triple tra Johnson, Marini e De Laurentiis. Per gran parte del primo quarto il gioco scorre fluido e la difesa non concede un centimetro ai marchigiani: Marini su assist di Lawson schiaccia il 18-4 a 5.30, De Laurentiis (7 punti in 5 minuti) esce tra gli applausi. Al tramonto dei primi 10' però i biancorossi si inceppano in attacco e Jesi ne approfitta: Lovisotto fa il -5 a un minuto, Dillard firma il 22-19. Il quarto si chiude con la schiacciata di Oxilia che buca la difesa arancioblù.

Nel secondo quarto Forlì arriva ad un momentaneo +9 Lawson (2/2 dalla lunetta, 31-22). Due falli consecutivi di Totè, prima su Johnson e poi su Marini portano il lungo a quota 4 accorciando le rotazioni di Cagnazzo. Marini va in doppia cifra dopo 18 minuti. ma è il solito Jones a riportare Jesi a un tiro di distanza. Jesi si migliora nelle percentuali di tiro, che si concretizza con un parziale di 14-16 e la squadra di coach Valli avanti 38-35.

Il terzo quarto vede Jesi mettere per la prima volta il naso avanti con la tripla di Baldasso per il 44-45 del 27'30. E mentre Lawson continua a litigare con il canestro, scende il gelo sull'Unieuro Arena quando Marini resta a terra dolorante per un colpo al ginocchio. Un lunghissimo applauso lo accompagna in panchina (rientrerà poco dopo) mentre Johnson pochi secondi dopo firma il 49-45. De Laurentiis continua la sua domenica da Lawson firmando il canestro e fallo (10° punto) che vale il 52-47, la palla rubata da Bonacini con appoggio al tabellone riaccende l'entusiasmo del palazzo e Forlì allunga di nuovo (+7). Jones prova a girarla con la tripla del 55-53 ma Johnson e Giacchetti rispondono dalla distanza per il 61-53. Il primo canestro su azione di Lawson sulla sirena del terzo quarto porta il vantaggio biancorosso in doppia cifra.

L'ultimo quarto comincia con una bomba di Dillard, replicata con una schiacciata di Lawson e da un rimbalzo offensivo concretizzato da Oxilla su assist di Johnson. Si sbaglia da una parte e dall'altra e dopo 4'12 di gioco il parziale recita 8-5. Problemi per Cagnazzo quando Totè commette il 5° fallo ed è costretto ad uscire: Forlì non si fa pregare e sull'asse Marini-De Laurentiis confeziona il nuovo +13 (71-58) a 5'20. Il contropiede in solitaria con schiacciata del lungo ex Agrigento fa impazzire l'Unieuro Arena e con oltre tre minuti di gioco sul cronometro consegna la partita a Forlì (78-61). Biancorossi ancora una volta travolgenti, 6 punti dopo 3 partite e testa della classifica in coabitazione con Bologna e Montegranaro.

Unieuro Forlì - Termoforgia Jesi 82-66 (24-19, 38-35, 63-53)

UNIEURO FORLI': Tremolada, Giachetti 6, Marini 14, Donzelli ne, Bonacini 12, Dilas, Piazza, Fabiani, Oxilia 12, Lawson 6, De Laurentiis 14, Johnson 18. All. Valli.

TERMOFORGIA JESI: Kouyate ne, Dillard 17, Bordoni ne, Mascolo 6, Baldasso 12, Santucci, Rinaldi, Valentini, Jones 16, Mwana Nzita 2, Totè 4, Lovisotto 9. All. Cagnazzo