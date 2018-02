Unieuro, serve la massima concentrazione contro Treviso: "Blackout? Un problema di testa"

Emozioni, passione e una partita di altissimo livello. Sarà una domenica indimenticabile quella che attende i tifosi forlivesi all'Unieuro Arena. Di fronte alle 18 (arbitrano Moretti, Pierantozzi e Barbiero) per la quarta giornata di ritorno Castelli e compagni trovano una De' Longhi Treviso che, come da pronostico, a cavallo del 2018 ha messo il turbo. "E' una delle migliori quattro squadre del girone" ha spiegato in settimana coach Valli. Difficile dargli torto, anzi: il roster guidato da Stefano Pillastrini non ha nulla da invidiare a quelli di Trieste, Montegranaro o Bologna. Le cinque vittorie consecutive che portano i trevigiani all'Unieuro Arena sono solo l'antipasto di un finale di una seconda parte di stagione che tutti gli addetti ai lavori prevedono, per Treviso, in grande ascesa. Può Forlì fermare una marcia che pare inarrestabile? Sulla carta l'impresa è ai limiti del possibile. In campo però ci sarà molto altro. Compreso un clima che, complice l'attesissimo ritorno degli "eroi del '95", renderà l'Unieuro Arena un posto magico e fuori dal tempo. Sognare è lecito.

QUI FORLI' - Giorgio Valli è tornato sul ko di Mantova: "Se non riuscissimo ad arrivare al livello degli altri e perdessimo in trasferta di 10-12 punti ci potrebbe stare. Così no, non possiamo giocare alla pari e perdere così spesso nell'ultimo minuto buttando occasioni clamorose. Paghiamo dei blackout e un po' di superficialità in certi momenti della gara, è un problema mentale più che tecnico. Gli avversari anche più forti di noi, come Treviso che è una delle migliori quattro del girone, devono fare fatica a fare canestro: questo è nelle nostre corde".

Il coach biancorosso chiede ai suoi una partita di estrema concentrazione e intensità. Come nel match di due settimane fa, quando all'Unieuro Arena cadde a sorpresa la capolista Trieste. Tra i più attesi Matteo Fallucca, la cui stagione è stata fin qui costellata di infortuni: "Abbiamo dei momenti in cui, vuoi per stanchezza o vuoi per pressione, caliamo di intensità. E in questo girone anche 5 minuti possono fare la differenza. Treviso è in fiducia, dopo 5 vittorie saranno più leggeri, il roster non rispecchia la classifica attuale e hanno aggiunto l'americano che mi dicono sia molto forte. Dobbiamo ripetere la gara fatta con Trieste senza cali. Sarà una guerra dal punto di vista fisico, dobbiamo vincerla lì".

QUI TREVISO - Pillastrini, "allenatore del mese girone Est" per la Lega Nazionale Pallacanestro, morde il freno: "A Forlì sarà ancora più dura che a Jesi perché giocheremo in trasferta in un campo caldo e difficile da espugnare. In casa l'Unieuro ha battuto recentemente Trieste e domenica scorsa a Mantova ha ceduto solo nel finale perdendo di poco, quindi sarà una partita difficile. Per noi vincere sarebbe un passo importantissimo in classifica e per confermare il nostro momento positivo, cogliere la terza vittoria esterna in fila e la sesta complessiva sarebbe molto importante e faremo di tutto per ottenere il risultato, visto che stiamo entrando nella fase cruciale della nostra stagione. Siamo purtroppo alle prese con qualche giocatore influenzato che si è potuto allenare poco, ma anche se non con tutti al 100%, confido di essere al completo per la trasferta in Romagna". Domenica a Forlì debutteranno le nuove maglie preparate da Errea, sponsor tecnico della Treviso Basket, per il finale di stagione.

THE REUNION - Partita molto speciale per la città di Forlì, che riabbraccerà la squadra vincente ai playoff di A2 nella stagione 1994-'95. L'Olitalia's Team Reunion avrà due momenti dedicati. Il primo a inizio partita: i giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015 scenderanno infatti in campo "accompagnati" ciascuno da una gloria di 23 anni fa. Il secondo durante l'intervallo, con le premiazioni in campo e sul ledwall le immagini più emozionanti dello storico 3-0 al Rimini. Presenti domenica tutti i giocatori dell'Olitalia e anche coach Phil Melillo. L'elenco: Stefano Attruia, Riccardo Casprini, Francesco Berlati, Giovanni Focardi, Juan Manuel Moltedo, Federico Antinori, Roberto “Bob” Cavallari, Massimiliano Di Santo, Rod Griffin, Andrea Niccolai, Massimiliano Monti e anche Kenny “Becks” Williams.