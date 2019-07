Unieuro, si chiude la prima fase della campagna abbonamenti. Si riparte da settembre

Chiudono per ferie gli uffici della Pallacanestro Forlì 2.015 con sede in viale Corridoni 10. Le porte saranno chiuse da giovedì 1 agosto a domenica 18 agosto. Sarà nuovamente possibile sottoscrivere gli abbonamenti per le gare interne della stagione 2019/2020 a partire dall’1 settembre, con tariffe modificate. Questi i prezzi: Anello Giallo 140 euro; Curva numerata 230 euro; Centrale numerato 290 euro; Parterre Low Cost 360 euro; Parterre centrale 520 euro; e Parterre Gold 750 euro. Per tutti i sottoscrittori della tessera stagionale a prezzo intero e non ridotto, a disposizione un buono sconto di 50 euro per il punto vendita Unieuro del centro commerciale "Punta di Ferro".