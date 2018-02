Unieuro, stop precauzionale: Bonacini salta il derby contro Ferrara

Davide Bonacini salta l'appuntamento in trasferta dell'Unieuro a Ferrara. Lo staff medico della Pallacanestro Forlì 2.015 ha deciso, dopo averlo gestito nelle ultime settimane, di tenerlo a riposo per consentirgli di completare il percorso terapeutico. Il giocatore, che soffre di un risentimento muscolare alla regione pubica/adduttoria sinistra, non sarà a disposizione di Valli a Ferrara e sfrutterà così la settimana di pausa per rientrare nelle migliori condizioni fisiche per la gara con Orzinuovi, in programma all'Unieuro Arena l'11 marzo prossimo. Pienamente recuperati per il derby del Pala HiltonPharma (domenica alle 12, diretta Sportitalia) Naimy, Castelli e De Laurentiis.