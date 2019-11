Unieuro superlativa contro Verona, Marini: "Dopo Caserta abbiamo rialzato la testa"

Uno show per chi l'ha vista dal Palafiera. Uno spettacolo per chi l'ha vista in televisione su Sportitalia. La Pieffe 2.015 ha regalato un pranzo a dir poco emozionante agli appassionati della palla a spicchi. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello ha limitato le potenzialità di Verona, lasciando gli scaligeri sotto i 70 punti. I gialloblu non sono mai entrati in partita per merito di una Unieuro intensa fin dalle prime battute. Risultato, i biancorossi hanno demolito le certezze difensive della compagine di coach Luca Dalmonte, superando gli 80 punti, unica a squadra a riuscirci insieme ad Udine.

"Siamo tutti contenti per questa prestazione", sono state le parole rilasciate da Pierpaolo Marini ai microfoni di Sportitalia. In dubbio fino al riscaldamento, è stato tra i protagonisti del match con 11 punti, sei assist, 5 rimbalzi (4 difensivi) e due palle recuperate nei quasi 28 minuti in campo. "Dopo la sconfitta subìta in casa contro Caserta abbiamo rialzato subito la testa e siamo stati capaci di vincere in un campo ostico come quello di Montegranaro nonostante la mia assenza e quella di Davide Bruttini. La squadra ha reagito molto bene e ci siamo confermati".

L'Unieuro si è distinta per un'intensità mantenuta praticamente per tutti i 40 minuti, impedendo a Verona di trovare il ritmo: "La chiave del match era proprio quella - conferma Marini -. Il nostro obiettivo era partire col piede giusto e con una grande intensità e portare la partita dalla nostra parte. E ci siamo riusciti". Una battaglia vinta dai lunghi biancorossi, con Lorenzo Benvenuti e Davide Bruttini sugli scudi: "Siamo stati tutti bravissimi, dando il meglio. Ora rimaniamo con i piedi per terra e continuiamo a lavorare duro come stiamo facendo".