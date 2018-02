Unieuro, tutti al Pala De Andrè: al via la prevendita per il derby contro Ravenna

Cresce l'entusiasmo attorno all'Unieuro Forlì 2.015 dopo le convincenti vittorie contro Roseto e Montegranaro. Domenica la squadra di coach Giorgio Valli sarà impegnata nel derby contro l'OraSì Ravenna, che si presenta all'appuntamento tutto romagnolo con alle spalle tre sconfitte consecutive. La prevendita in via Corridoni è iniziata martedì mattina e proseguirà fino a venerdì (orari dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). Questi i prezzi: Tribuna 20 euro (ridotto 15 euro per gli Under 14) e Gradinata 15 euro (ridotto 10 euro per gli Under 14). Il match si disputerà domenica alle 18 al Pala De Andrè.

QUI RAVENNA - E' intanto iniziata la preparazione dell'OraSì con il primo allenamento settimanale. Regolarmente presente il capitano Andrea Raschi, reduce dalla trasferta a Roma dove ha rappresentato il Basket Ravenna al vernissage della Final Eight di Coppa Italia, in programma a Jesi dal 2 al 4 marzo prossimi. Raschi era in compagnia dei capitani delle altre sette squadre coinvolte nell’attesa manifestazione. I