Unieuro, un colpo dietro l'altro: si attende lo sbarco di Ndoja e Bruttini

In casa Unieuro 2.015 sono ore di attesa. I telefonini dei dirigenti sono roventi non per il caldo intenso di queste ore, ma per chiudere al più presto le trattative. Si preparano a sbarcare a Forlì Klaudio Ndoja e Davide Bruttini. Il pivot di 32 anni, che aveva già militato sotto San Mercuriale con la FulgorLibertas nella prima metà del 2014-15, quella fallimentare di Max Boccio, è reduce dalla finale playoff disputata a Capo d'Orlando al termine di una stagione regolare chiusa con una media di 13,6 punti e 8,7 rimbalzi.

Bruttini ritroverà a Forlì Jacopo Giachetti, con il quale ha conquistato la promozione in A1 con la maglia di Torino. E’ un giocatore d’esperienza, abituato a contesti vincenti e che potrà rivelarsi elemento importante nella chiave di gioco di coach Sandro Dell'Agnello. Bersaglio fallito nel primo assalto a Isaiah Swann: la guardia statunitense ha detto no ai biancorossi, ma la distanza tra domanda e offerta non è incolmabile e la trattativa continua.