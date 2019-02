Unieuro, Valli lascia il posto a Serra: "Chiuse le "bocche da fuoco""

Ancora condizionato dall'influenza, coach Giorgio Valli ha ceduto il posto al secondo Alberto Serra per la conferenza post partita. "Ci abbiamo messo tre quarti per chiudere le loro "bocche da fuoco" come ha detto coach Di Carlo, soprattutto Voskuil . Quando manca un giocatore si dà qualcosa di più ed è quello che ha fatto Piacenza. Noi abbiamo impiegato un po' per sistemare la difesa e nell'ultimo quarto abbiamo concesso solo dieci punti. In attacco abbiamo sfruttato la nostra forza sotto canestro, ma ci siamo riusciti a sprazzi. Sono stati perse anche delle palle banali e sbagliati dei tiri liberi, ma il piano partita siamo riusciti a portarlo fino in fondo. Mi è piaciuto come abbiamo giocato di squadra, specie a livello difensivo".

Continua Serra: "Sono sorpreso di come stiamo migliorando in queste settimane. A Roseto abbiamo avuto forse il momento più difficile della stagione. Ora sono due settimane che ci alleniamo regolarmente, anche grazie all'aiuto di Dane (DiLiegro, ndr). Ci sono giocatori che stanno ritrovando la forma".