Unieuro-Verona, il pranzo è servito: lunch match con lasagna e caffè

Cresce l'attesa per il big match contro Verona. Sarà una domenica all'insegna del "basket lunch" per i tifosi della Pieffe 2.015, dato che il match si disputerà alle 12 con diretta televisiva su Sportitalia. Dopo la vittoria a Montegranaro, Giachetti & co si presenteranno all'appuntamento con una delle compagini accreditate alla promozione alla massima serie col vento in poppa, ma allo stesso tempo in ansia per le condizioni di Pierpaolo Marini e Davide Bruttini. Il primo è alle prese con una distorsione alla caviglia, mentre il lungo senese è rimasto bloccato mercoledì mattina da un improvviso problema all'anca. L'infermieria è al lavoro per assicurarli a coach Sandro Dell'Agnello.

Non solo palla a spicchi per il lunch match di domenica. Grazie alla collaborazione con "L’Archibugio", nuovo gestore dei bar del palazzetto, ci sarà la possibilità di acquistare un coupon dal valore di 5 euro che prevede una porzione di lasagne ed una bottiglietta d’acqua da mezzo litro. Per alleggerire la coda nel corso dell’intervallo, i tifosi sono invitati ad acquistare il ticket al bar entrando al Palafiera prima della partita, e andare direttamente al bar alla pausa per usufruire del servizio.

I biglietti per la gara di domenica sono in vendita nella sede di viale Filippo Corridoni 10, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) e anche online. Inoltre, solo per questa partita, chi acquisterà un biglietto in curva numerata avrà diritto ad un caffè in omaggio al bar dell’Unieuro Arena. La sede della società sarà aperta anche sabato mattina (dalle 9 alle 12.30), mentre il giorno della partita la biglietteria aprirà alle 10.30 e chiuderà alla fine del primo tempo.