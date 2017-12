Unieuro, vigilia di Natale delicata. Coach Valli: "Dobbiamo ripagare i tifosi"

Non sarà una partita come tutte le altre, Unieuro Forlì – Termoforgia Jesi. E non solo perché si tratta dell’ultimo appuntamento del 2017 all’Unieuro Arena, o perché siamo all’antivigilia di Natale: in palio (palla due alle 20.30 di sabato sera, arbitrano Moretti, Catani e Nuara) ci sono due punti pesantissimi per la stagione della Pallacanestro Forlì 2.015 che dopo il convincente avvio di stagione è incappata in cinque sconfitte consecutive ed è stata risucchiata a ridosso della zona playout. Partita molto delicata dunque e contro un'avversaria, la Jesi di Hasbrouck e Brown, che dall’alto dei suoi 14 punti può giocare con la massima serenità ogni possesso. Pressione, calore, attesa: sarà un match senza respiro.

QUI FORLI’ - In casa biancorossa c’è grande attesa per il recupero del play israeliano Yuval Naimy, out per influenza a Piacenza e rientrato in gruppo mercoledì. Non sarà al massimo della forma ma la sua sola presenza basta per “illuminare” l’attacco dell’Unieuro. Qualche lieve acciacco anche per Fallucca (caviglia) e Jackson (adduttori), ma entrambi stringono i denti e saranno del match. In settimana coach Valli ha sottolineato la compattezza della società: “In queste settimane ci è stata vicino dimostrando grande unità d’intenti. Ora sta a noi ripagare club e tifosi”. Fiducia e lavoro le parole spese da Joshua Jackson, 25 punti al PalaBanca domenica scorsa: “Abbiamo perso le ultime partite con scarti molto bassi, dobbiamo restare focalizzati per tutti i 40 minuti per tornare a vincere. Ci sono dei momenti in cui ci riesce tutto ed altri in cui ci facciamo prendere dalla paura, stiamo facendo allenamenti molto duri e ora vogliamo tradurre il nostro lavoro sul campo. La squadra lavora molto bene, sta a me migliorare le percentuali di tiro”.

QUI JESI - Cagnazzo ha tutti a disposizione fatta eccezione per Quarisa. Il coach di Jesi in settimana ha previsto una partita "difficilissima, che metterà alla prova la nostra consistenza come squadra soprattutto nei momenti meno positivi che caratterizzeranno l'andamento dell'incontro. Dovremo essere molto bravi a proporre in campo una difesa solida, attenta e capace di limitare il loro talento offensivo e la loro fisicità, per provare poi ad imporre il nostro ritmo in attacco. Conosciamo bene il calore del pubblico forlivese e sappiamo che troveremo di fronte un ambiente carico e che proverà a spingere la propria squadra verso la vittoria, noi dovremo pensare solamente a giocare completamente concentrati su ogni singolo possesso della gara”.