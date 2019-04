Valentino Rossi torna al Galliano Park al fianco dei ragazzi della VR46 Academy

Nel selfie pubblicato su Facebook c'è anche Valentino Rossi. I ragazzi della VR46 Academy sono tornati in pista venerdì sul tracciato di Galliano. Un pomeriggio di allenamento per Andrea Migno, Niccolò Antonelli, Luca Marini, Franco Morbidelli, Lorenzo Baldassarri e Denis Foggia. I "delfini" del 46 sono saliti in sella alle mini moto in un pomeriggio caratterizzato dall'assenza della pioggia, che in mattinata aveva bagnato il territorio Forlivese. Un buon allenamento in vista del terzo appuntamento del Motomondiale che farà tappa la prossima settimana ad Austin per il Gran Premio delle Americhe

Non è mancata la pausa pranzo nel bar-ristorante, con tanto di foto di gruppo con Alessio Salucci (Uccio), Mauro Sanchini, voce della MotoGp al fianco di Guido Meda su Sky, e Alen Bollini, addetto stampa di Rossi in Yamaha. Si tratta della quarta visita in pochi mesi della "VR46 Riders Academy". L'Academy sta attraversando un momento d'oro. Baldassarri è protagonista di uno strepitoso avvio di stagione in Moto2 con due vittore consecutive, mentre Morbidelli sta ben figurando con la Yamaha del team Petronas. Senza dimenticare Francesco Bagnaia, che sta prendendo sempre più confidenza con la Ducati del team Pramac.