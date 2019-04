Valentino Rossi cita in diretta mondiale Forlì: la pista di Galliano conquista i piloti del Motomondiale

Forlì sempre più protagonista nel Circus del Motomondiale. Non solo con Andrea Dovizioso, candidato per il 2019 al ruolo di principale antagonista di Marc Marquez per la lotta al titolo, ma anche con Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo è stato indirettamente "ambasciatore" della città mercuriale durante la conferenza stampa di vigilia del Gran Premio delle Americhe, terzo round del campionato. Il "Dottore" ha infatti citato in diretta mondiale Forlì, raccontando la sua preparazione in vista della prova di Austin.

Venerdì scorso il portacolori della Yamaha, insieme ai "delfini" della VR46 Academy, è sceso sui cordoli del Galliano Park, l'impianto che sorge lungo la via Emilia tra Forlì e Forlimpopoli. "Usiamo delle piccole moto, prodotte dalla Rmu, un'azienda italiana - ha spiegato Rossi -. Sono una sorta di MiniGp. La pista dove abbiamo girato ricorda le caratteristiche di Austin, con tanti sali e scendi (è lunga 635 metri particolarmente molto tecnici, ndr), e si trova a Forlì. Non è stato un allenamento ad hoc per questo appuntamento, ma cerchiamo ogni volta di fare qualcosa di diverso. E' stato bello e ci siamo divertiti".

Il video degli allenamenti del campione di Tavullia e dei ragazzi dell'Academy vengono condivisi sui canali social (Facebook, Youtube e Instagram) con migliaia e migliaia di visualizzazioni. Una bella vetrina per il turismo motoristico forlivese. Da quando l'impianto sportivo ha riaperto dopo un profondo restyling, la pista di Minimoto e Minimotard di Galliano Park è meta abituale di tanti piloti professionisti che la scelgono per i propri allenamenti, dal Campionato Italiano Velocità alla Superbike, come ad esempio Marco Melandri e Federico Caricasulo per citarne alcuni.