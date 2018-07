Assen, Rossi attacca Dovizioso: "Sorpasso poco intelligente". La replica: "Decide chi è all'interno"

Botta e risposta a distanza tra Andrea Dovizioso e Valentino Rossi dopo il Gran Premio d'Olanda, chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto. Il portacolori della Yamaha "bacchetta" il forlivese della Ducati per la manovra in curva 1 all'ultimo giro, con entrambi finiti larghi, consentendo ad Alex Rins (Suzuki) e Maverick Vinales (Yamaha) di scavalcarli. "Il suo è stato un sorpasso aggressivo come ce ne sono stati tanti altri - è la premessa del "Dottore" -, ma non è stato strategicamente molto intelligente".

"All'entrata di curva eravamo secondo e terzo e siamo usciti quarto e sesto - attacca Rossi -. Senza quel sorpasso potevamo fare secondo e terzo". Per il nove volte campione del mondo "non era il posto giusto per passarmi". Per il "Dottore" è stata comunque "una gara bellissima e sono contento di averne fatto parte ed essere stato lì a lottare. Peccato non essere sul podio". Replica Dovizioso: "Nel duello finale con lui chi è all'interno decide la staccata. Eravamo affiancati ed io sono arrivato lungo e lui anche oltre. Capisco che ci sia rimasto male, ma è così".