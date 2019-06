Valentino Rossi e Andrea Dovizioso insieme sulla pista di cross a Cavallara

Questo fine settimana il Circus del Motomondiale torna in pista per il Gran Premio di Catalogna sul tracciato del Montmelò, a pochi chilometri da Barcellona. Prima di duellare sull'asfalto spagnolo, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi hanno svolto una sessione di allenamento sulla pista di Cavallara, in provincia di Pesaro Urbino, la stessa che vide il "Dottore" infortunarsi nel 2017 a poche settimane dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

A sorpresa, tra alcuni piloti della VR46 Riders Academy, c'era anche il forlivese della Ducati, come si vede in una foto postata dal nove volte campione del mondo della Yamaha su Instagram. Un'autentica novità, perchè normalmente DoviPower e Rossi non si allenano insieme e non si frequentano nelle vite private. La passione per i motori, le due ruote (che sia su asfalto o su terra) e li unisce. Ed è bello vedere come i piloti, rivali in pista, nel loro tempo libero si riuniscono sotto una tenda allestita davanti ad un furgone come "quattro amici al bar".