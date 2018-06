Valentino Rossi si allena al Galliano Park con i piloti dell'Academy. Poi selfie con i tifosi

Valentino Rossi non sa rinunciare alle moto neanche durante una pausa da una gara all'altra del Motomondiale. Il nove volte campione del mondo della Yamaha, reduce dal terzo posto di domenica scorsa al Mugello, ha trascorso un pomeriggio di allenamenti al Galliano Park, la pista di minimoto che sorge lungo la via Emilia, tra Forlì e Forlimpopoli. Insieme al "Dottore" c'erano anche Mattia Pasini e le promesse future del motociclismo italiano, da Nicolò Bulega ad Andrea Migno, da Lorenzo Baldassarri (reduce dalla vittoria sfiorata al Mugello) a Niccolò Antonelli, da Luca Marini, fratello di Valentino, a Franco Morbidelli, campione del mondo in carica di Moto2 ed attualmente impegnato in MotoGp con la Honda del team Marc Vds.

I piloti di Moto2 e Moto3, insieme a Rossi, si sono allenati lungo i 635 metri di lunghezza del tracciato. Presenti anche Alessio Salucci, meglio conosciuto come "Uccio", il grande amico del campione pesarese, e Mauro Sanchini, commentatore della MotoGp su Sky. Qualcuno è riuscito a sapere dell'improvvisata dell'Academy VR46, assistendo agli allenamenti e riuscendo anche a scattare un selfie con Valentino. Proprio come è capitato Marco Baldassari, che non è riuscito a trattenere la propria emozione vicino al suo idolo: "Sono state emozioni uniche", ha esclamato.