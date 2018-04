MotoGp, folle Gp d'Argentina. Marquez kamikaze su Rossi, trionfa Crutchlow

Il Gran Premio d'Argentina consegna il sorriso di Cal Crutchlow, alla sua terza perla in MotoGp, ma soprattutto un nuovo capitolo della rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Il joker della Repsol Honda, impegnato in una disperata rimonta dopo aver compromesso un weekend da dominatore con un ingenuo errore nello schieramento di partenza, punito con ride through, ha colpito il pesarese della Yamaha nel corso del 21esimo giro in un entrata kamizake, facendolo cadere. Rossi ha ripreso la sua M1 finendo 19esimo, mentre il portacolori della Honda Repsol ha chiuso quinto, poi punito con 30 secondi di penalità. Nell'acceso dopo gara il campione del mondo si è presentato nel box Yamaha per chiedere scusa, ma è stato respinto. Il pazzo weekend argentino ha visto anche il sorriso di Johann Zarco (Yamaha Tech 3) e Alex Riins (Suzuki), rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per il poleman Jack Miller (Ducati Pramac), davanti a Maverick Vinales (Yamaha) e Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati, in difficoltà sin dal venerdì, ha perso la leadership del campionato.

Una gara da decifrare

Gli outside hanno approfittato delle incerte condizioni atmosferiche per recitare la parte dei leoni e ridimensionare le ambizioni dei più blasonati protagonisti del Circus. Su tutti quelle di Marquez, che aveva il ritmo per vincere a mani basse la gara, na ha combinate di tutti i colori. Ma è stato caos sin dal via. Poco prima dello start tutti i piloti hanno scelto di cambiare le gomme rain in griglia, con la direzione gara che ha deciso di ritardare lo start di quindici minuti ed accorciare la gara di un giro. Una scelta che ha irritato non poco Miller e il team Ducati Pramac, perchè l'australiano era l'unico ad aver scelto le gomme d'asciutto. E così Miller è partito dalla prima fila, mentre tutti gli altri sono stati retrocessi in fondo alla griglia. Il secondo colpo di scena l'ha offerto Marquez, al quale si è spento la moto prima del via. Per riposizionarsi ha commesso un'infrazione, punita con un passaggio ai box.

Il 93 si è reso autore di una rabbiosa rimonta, mentre Miller, Crutchlow, Zarco e Rins si giocavano la vittoria. A tre giri dal via il patatrac: Marquez entra duro su Rossi per la sesta posizione; il 46 finisce largo nell'erba e cade. Il nove volte campione del mondo riprende la sua Yamaha e chiude 19esimo, mentre Marquez taglia il traguardo al quinto posto sotto i fischi dei tifosi argentini. Poi la comunicazione della direzione gara: 30 secondi di penalità. Il tutto mentre davanti Crutchlow resiste all'attacco di Zarco, cogliendo il terzo successo in MotoGp. A chiudere il podio uno straordinario Rins (Suzuki), mentre in casa Ducati ci si interroga sulle difficoltà patite nel fine settimana della Gp18. "Marc si è gestito male, perchè quando in tutto il weekend dai un secondo al primo degli inseguitori dovrebbe essere facile portare a casa il massimo risultato - ha commentato a Sky Dovizioso -. Ha fatto tanti errori e di tutti i tipi. Ha fatto tutto quello che non doveva fare".