Vent'anni fa il titolo di campione del mondo Wbo: celebrato il pugile Valerio Nati

Vent'anni fa ha conquistato il titolo di campione del mondo Wbo. Lunedì sera il Comitato di quartiere Cava, in collaborazione Associazione Cava forever Group, ha celebrato Valerio Nati. La serata ha visto presenti il giornalista Flavio dell'Amore che con Franco Dall'Agata e Garavini hanno seguito il pugile della Cava, nelle sue esibizioni per il mondo. Dell'Amore ha raccontato della grande tradizione della boxe forlivese a partire dai primi del 900, con estrema competenza e naturalmente con perizia di particolari, ha percorso tutta la carriera di Nati. Tra gli intervenuti l'assessore allo Sport Sara Samori e numerosi campioni della boxe. Alla fine della serata il Comitato di quartiere Cava ha consegnato una targa a Valerio visibilmente commosso per il grande affetto dei presenti, per ringraziarlo dei suoi grandi successi. L'evento ha avuto il patrocinio dell' assessorato alla partecipazione del Comune di Forlì.