Valli: "Brucia molto perdere una partita giocata in modo superlativo"

"Brucia molto perdere una partita giocata in modo superlativo dai miei ragazzi". Coach Giorgio Valli parte dai complimenti dopo la battaglia persa dall'Unieuro Forlì all'ultimo secondo contro la Fortitudo Bologna. "Do 10 e lode per come è stata interpretata la sfida - aggiunge -. Siamo riusciti ad abbassare il loro ritmo e togliere le certezze che avevano. Siamo stati del match fino alla fine". Perchè si perde una partita così? "Non abbiamo ancora quel più di esperienza che ha la Fortitudo".

Osserva Valli: "Siamo stati ingenui per certe situazioni", citando come esempio l'ultimo tiro: "Dobbiamo riuscire a concretizzare i contatti fisici in falli. Abbiamo tirato solo 16 tiri liberi e questo dipende solo da noi. Anche quando ci sono fischi sbagliati la squadra deve imparare a sopperire. Sul piano del gioco e della mentalità ci sono miglioramenti, dobbiamo diventare più cattivi e cinici. Ma siamo sulla strada giusta".

"Mi dispiace per il club ed i nostri tifosi perchè ci meritavamo un risultato diverso - conclude -. Ma abbiamo sopperito alle nostre lacune fisiche e di roster con grande dignità e sapienza tattica. Sono felice e spero che le partite giocate contro Treviso, Udine e Bologna ci facciano fare un passo in avanti e mettere a frutto quanto imparato".