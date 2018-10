Il forlivese Vanni Viroli si laurea Ironman per la diciassettesima volta in carriera

Vanni Viroli ha tagliato il prestigioso traguardo di Kona, l' Ironman World Championship giunto alla 40esima edizione, laureandosi Ironman per la diciassettesima volta in carriera dopo l’esordio nella triplice disciplina 12 anni fa. Il 61enne forlivese si è dedicato alla distanza regina del triathlon (3.8km di nuoto, 180km di bici, 42.2 km di corsa) negli ultimi 5 anni, ottenendo la qualificazione ai Campionati del Mondo disputati sabato. Per Vanni è un sogno che si realizza, rappresentate insieme ad altri 19 atleti della squadra italiana a fronte dei 2500 partecipanti in totale.

Nonostante alcuni infortuni che ne hanno rallentato la preparazione, Vanni è riuscito a giungere al traguardo con il tempo totale 13h:37min:07 secondi. Ha completato la frazione nuoto di 38km in 1h:33min:47sec, la frazione bici di 180km in 6h:27min e la maratona finale in 5h:15min:57sec. Visibile la sua soddisfazione a fine gara, Vanni ha ringraziato la sua famiglia, le persone che lo hanno seguito, la società Faenza Triathlon Multisport di cui fa parte e l’Edera Atletica.