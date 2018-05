Vela, gli equipaggi forlivesi del Circolo Nautico del Savio vincono la regata nazionale

Nel weekend si è svolta al Circolo Nautico Marina di Carrara – II Zona Fiv – la prima regata nazionale del doppio giovanile Fiv Rs Feva, valida anche come prima regata del “Gran Premio Italia 2018”. Grandissimi gli Orange: i 4 equipaggi degli atleti forlivesi e ravennati del Circolo Nautico del Savio a Lido di Classe si sono piazzati nelle prime cinque posizioni con l'allenatrice Giulia Gatta. Tutti gli atleti del Circolo Nautico del Savio si sono classificati nelle prime posizioni. Vittoria Sampieri e Gabbricci Sofia Delfina prime classificate in assoluto, dai fratelli Raffaella e Francesco Trucchi. Quarto posto per l'equipaggio Focaccia Matteo e Berti Leonardo, seguiti da Torroni Tobia e Scalzulli Massimiliano al quinto posto.