I velisti forlivesi Torroni-Gatta in lizza per il titolo velisti dell'anno Tag Heuer 2020

I forlivesi Tobia Torroni e Giacomo Gatta sono in lizza per il titolo di Velisti dell'anno Tag Heuer 2020, titolo che verrà assegnato sabato 9 maggio alla Milano Yachting Week durante la Giornata dei Campioni. Tobia, classe 2004 studente all'Istituto Tecnico Aeronautico Baracca e Giacomo, classe 2005 studente al Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, sono gli atleti portacolori del Circolo Nautico del Savio in lizza per il titolo di Velisti dell'anno.

Dopo una stagione 2019 da protagonisti nella Classe RS Feva, tra regate di livello nazionale ed internazionale, spiccano 1° posto al Campionato Italiano Assoluto, 1° al Campionato Italiano Under 16, medaglia d'argento al Campionato Italiano Team Race insieme a tutta la squadra RS Feva del CNSavio e un Campionato Mondiale chiuso nella prima flotta. Una stagione di sacrifici ricompensata con ottimi risultati sui campi di regata e dalla notizia della scelta, da parte della giuria, dell’inserimento tra i candidati a Velisti dell'anno Tag Heuer 2020.

Fino al 15 marzo è possibili votare i due giovani atleti forlivesi, che dovranno risultare tra i 30 più votati per poter passare alla seconda fase che sarà, a sua

volta, da chiudere nella top ten. E' possibile sostenerli per il primo girone di votazioni cliccando sul portale http://velistadellanno.giornaledellavela.com/contestants/tobia-torroni-giacomo-gatta/, mentre dalle 13 del 18 marzo alle 12 del 15 aprile aprirà la seconda fase per passare sotto esame di una giuria esperta che decreterà il vincitore del premio Velista dell'anno Tag Heuer 2020.