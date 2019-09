Vela, trionfo forlivese ai Campionati italiani giovanili classe RS Feva

Eccezionale risultato dei giovani atleti del Circolo Nautico del Savio ai Campionati italiani giovanili di vela che si sono disputati dal 5 al 9 settembre a Bari. Il podio è interamente forlivese, con Tobia Torroni e Giacomo Gatta che si sono laureati Campioni italiani assoluti e under 16, dopo avere addirittura dominato le prime giornate, con 4 primi consecutivi; secondi si sono piazzati i fratelli Francesco e Raffaella Trucchi e terze Sofia Delfina Gabbricci e Vittoria Sampieri, primo equipaggio femminile.

Il trionfo dei ragazzi allenati con passione e competenza dai forlivesissimi Matteo Rusticali e Giulia Gatta è completato dal sesto posto dei ravennati Matteo Focaccia e Leonardo Berti, portacolori del Circolo Velico Punta Marina e da Sofia Titolo - Massimiliano Scalzulli, giunti ventunesimi. Bravissimi anche i ravennati Raul Bottura e Riccardo Cecchetto, del Circolo Velico Ravennate, dodicesimi, e Silvana Pomicetti - Mattia Beghelli del Circolo Nautico Cervia “Amici della vela”, ventesimi.

I ragazzi romagnoli si sono imposti su un lotto di 44 equipaggi, comprendente tutti i migliori della stagione, ed hanno regatato con differenti condizioni di vento, approfittando delle splendide giornate di questa bellissima fine estate pugliese. Anche nelle altre classi i giovani romagnoli hanno ottenuto risultati lusinghieri: nella classe "420" molto buono il trentatreesimo posto assoluto della forlivese Asia Poni e del ravennate Andrea Brandolini, anche loro del Circolo Nautico Savio, premiati in qualità di equipaggio misto primo classificato under 16. Un risultato veramente eccezionale, ed una grande soddisfazione per il Circolo Nautico del Savio, fondato nel lontano 1967 da un gruppo di forlivesi appassionati di sport del mare.