Unieuro, febbre da derby: il Palafiera verso il sold out per il big match contro la Fortitudo

Si avvicina il derby di domenica: alle 18 l’Unieuro Forlì ospiterà la Fortitudo Bologna nel match più atteso, terz’ultima giornata di regular season. E monta l’attesa dei tifosi biancorossi, con la sede in viale Corridoni 10 presa d’assalto nelle ultime ore e richieste di accrediti stampa da tutta Italia. Stanti le disposizioni in materia di sicurezza (chiusura Parterre Low Cost C, dietro canestro lato ospiti; chiusura due porzioni Terzo Anello Giallo, 4.900 posti circa disponibili) Pallacanestro Forlì 2.015 consiglia ai tifosi di dotarsi del biglietto nei giorni precedenti il match: dall’andamento della prevendita in settimana è infatti probabile che l’Unieuro Arena sarà presto sold out.

E' possibile acquistare il tagliando nella sede in viale Corridoni 10 venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 oppure sabato mattina dalle 9 alle 12.30. Domenica la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta dalle 16.30. Sarà un'arena biancorossa ad accogliere domenica la Fortitudo Bologna. La Pallacanestro Forlì 2.015 ha organizzato una coreografia speciale. Dentro all'Unieuro Arena, all'ingresso e sugli spalti, i tifosi troveranno il necessario a colorare il Palafiera, quello che serve è un abbigliamento "adatto" all'occasione speciale: tutto biancorosso ovviamente. Pallacanestro Forlì 2.015 invita quindi i propri sostenitori "a presentarsi all'appuntamento vestiti con i colori della squadra, per giocare il derby con i ragazzi. Tutti insieme, in campo e sugli spalti".

Misure di sicurezza

Mercoledì scorso si è svolto un vertice in Questura al termine del quale è stato stabilito che saranno messi a disposizione dei tifosi felsinei 250 biglietti. Per motivi di ordine pubblico il settore Parterre Low Cost C (dietro canestro lato panchina ospite) sarà chiuso. Gli abbonati biancorossi in quel settore potranno rivolgersi al desk presente all’ingresso - dopo l'accesso - per ricevere un biglietto in altra zona Parterre.