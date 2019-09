Verso i quarti di Supercoppa, buon test per l'Unieuro contro Cento

Nella settimana che porta alla sfida contro Udine valida per i quarti di finale di SuperCoppa LNP, l’Unieuro è scesa in campo contro la Benedetto XIV Cento all’Unieuro Arena. In una gara nella quale il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni quarto, Sandro Dell’Agnello ha gestito con attenzione il minutaggio dei suoi giocatori o e controllato le rotazioni, alternando quintetti e varie situazioni tattiche contro una squadra costruita per fare un campionato di vertice in serie B.



Molto positivo in particolare il terzo quarto dell’Unieuro, che ha messo in evidenza tutta l’attenzione difensiva chiesta dal coach, e che ha portato Cento a realizzare soltanto 5 punti in dieci minuti. Miglior marcatore della gara è stato Lorenzo Benvenuti, autore di una prova da 22 punti.



"Abbiamo fatto un inizio di partita fin troppo da amichevole, anche se è vero che nelle ultime 48 ore abbiamo caricato tanto in allenamento - afferma coach Dell'Agnello -. Mi è piaciuto però quello che abbiamo fatto dopo il primo quarto, che ci ha permesso di controllare la partita contro una squadra, sì di serie B, ma tra le più competitive".



UNIEURO FORLÌ – BENDETTO XIV CENTO 75-58 (21-20, 16-17, 19-5, 19-16)



UNIEURO FORLÌ: Rush 1, Kitsing 3, Giachetti 4, Campori 5, Watson JR 8, Petrovic 6, Marini 17, Cinti, Dilas, Piazza, Benvenuti 22, Bruttini 9. All: Dell’Agnello.