Verso Roseto, test per l'Unieuro contro i Tigers: due big a riposo

Si è giocata mercoledì pomeriggio, nella Palestrina dell’Unieuro Arena, un’amichevole non ufficiale a porte chiuse contro i Tigers Cesena. Il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni quarto ed il finale, sommando i parziali, è stato di 87-70. Per l’Unieuro sono rimasti a riposo Klaudio Ndoja ed Erik Rush. Questo il tabellino per l’Unieuro: Kitsing 6, Giachetti 9, Campori 4, Watson JR 17, Petrovic 13, Marini 16, Dilas 2, Oxilia 2, Benvenuti 8, Bruttini 10. All: Dell’Agnello.