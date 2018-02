Vigilia contro il Sasso Marconi, mister Benuzzi: "Meritiamo di tornare a vincere"

Vigilia di Forlì-Sasso Marconi con mister Eugenio Benuzzi che fa il punto dopo il pareggio col Fiorenzuola. “Questo è un gruppo che merita la massima stima da parte di tutti - esordisce mister Benuzzi - un motivo per essere tristi sarebbe vedere lo spogliatoio vuoto a 30 minuti dall’inizio dell’allenamento e 30 minuti finita la seduta. Invece, io arrivo sempre qui un’ora prima dell’inizio e i ragazzi sono già tutti al campo. Stessa cosa a fine giornata, quando me ne vado, la squadra è ancora qui. Un gruppo clamorosamente dedito al lavoro, che ha grande stima del proprio compagno, con i giovani che stanno crescendo in maniera esponenziale grazie al contributo della vecchia guardia. Mi piacerebbe che tutti apprezzassero il lavoro di questi ragazzi”.

Argomento Sasso Marconi: “E' una squadra che si è rinforzata nel mercato di Dicembre, anche grazie all’arrivo di Fabio Dall’Ara. Nel girone di ritorno hanno perso solo a Rimini, senza i quattro giocatori migliori, e nessun’altra sconfitta. Hanno battuto il Fiorenzuola e pareggiato contro una Correggese in grande forma. Sarà una partita tosta contro una squadra davvero ostica. Ma noi dobbiamo dare una risposta in termini di punti e credo che ci meritiamo di tornare a vincere.”

Chiosa sui tifosi biancorossi: “i nostri tifosi, che ci seguono anche in trasferta, meritano il nostro ringraziamento. Il tifoso che tifa la maglia credo sia quello più indicato a capire quanto sudore, sangue e lacrime mettiamo sul campo per i colori bianco e rossi. Non è merito mio ma della chimica che ha creato Sandro Cangini con i nuovi innesti. Questo è sotto l’occhio di tutti. Come si fa a criticare un gruppo così?”. Diversi gli assenti: Galeotti ha ricominciato con il gruppo da poco ma mercoledì non sarà a disposizione; fuori Rrapaj e anche Cavallari, che è squalificato per le cinque ammonizioni.