Vigilia di Epifania amara per la Celanese Volley Forlì

Durante il sabato di vigilia all’Epifania, la Celanese Volley Forlì è scesa in campo di fronte ad una caldissima Unieuro Arena. Il tifo per i forlivesi ha spinto la squadra ad una buona prestazione contro SA.MA. Portomaggiore FE. La squadra emiliana, dall’alto dei suoi 20 punti in classifica, è arrivata a Forlì con la convinzione di poter mettere a segno un semplice 3 a 0. La squadra di Gabriel Kunda ha però dimostrato di essere in grande forma e, nonostante la brutta sconfitta, il clima attorno al gruppo lo dimostra. Gruppo che è stato rinfoltito dopo la pausa natalizia con il ritorno in campo del numero 10 Martin Donati. Per lui è stato un ottimo esordio stagionale che lo ha visto spesso protagonista a muro e nella costruzione di buone azioni offensive. E’ tornato a disposizione anche Andrea Peschiulli che, nonostante abbia ancora pochi minuti sulle gambe, è stato chiamato in causa dal coach.

Un set conquistato dal Forlì non convince però pienamente il presidente Giovanni Gavelli che spiega - E’ un momento di transizione. La cosa positiva è il rientro di Martin – prosegue poi Gavelli - abbiamo ancora due partite dell’andata e tutto il ritorno da giocare. Quindi c’è ampiamente possibilità di centrare il nostro obiettivo. Era sicuramente un impresa battere questo Portomaggiore, che con questi 3 punti balza al secondo posto in classifica. Si può però fare ancora qualcosa di più ed è per questo che i tifosi forlivesi possono stare tranquilli. La squadra sarà presto in grado di regalare soddisfazioni. La prossima partita vedrà la Celanese andare in campo pisano contro Peimar sabato prossimo 12 gennaio. Mentre l’ultima partita del girone di andata sarà giocata all’Unieuro Arena contro i reggiani dell’Ama San Martino. Un vero e proprio scontro salvezza che necessiterà di grande tifo e calore.