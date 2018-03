Campo impraticabile: salta la sfida del Forlì contro il Villabiagio

Il maltempo sta condizionato e non poco il campionato del Forlì. E' saltata infatti la sfida allo stadio comunale “Vestrelli” di Castiglione della Valle contro il Villabiagio per impraticabilità di campo. Il terreno reso pesante dalla pioggia battente spinto l'arbitro Panozzo di Castelfranco Veneto alla decisione di non fare disputare la gara, rinviata quindi a data da destinarsi. Potrebbe essere recuperata il 14 marzo. La squadra di mister Eugenio Benuzzi sarà chiamata mercoledì al recupero della ventinovesima giornata contro il Castelvetro allo stadio Venturelli, slittata domenica scorsa per cattive condizioni meteo. Il fischio di inizio, condizioni atmosferiche permettendo, è previsto alle 14.30.