Vinales trionfa ad Assen. Marquez 2°. Dovizioso soffre ed è solo quarto

Nella domenica no di Valentino Rossi s'impone una Yamaha. Nella cattedrale del motociclismo di Assen Maverick Vinales ha riportato la casa di Iwata sul gradino più alto del podio, dove ci mancava dal Gran Premio d'Australia del 2018: un successo autorevole, con quasi cinque secondi di vantaggio su Marc Marquez, sempre più leader del campionato. Terzo El Diablo Fabio Quartararo, mentre Andrea Dovizioso ha chiuso un fine settimana difficile con un quarto posto. Il forlivese non aveva il passo per stare con i migliori e nel finale si è dovuto difendere dagli attacchi del compagno di squadra Danilo Petrucci, quest'ultimo sesto scavalcato nel finale da Franco Morbidelli. La Ducati ha sofferto le alte temperature e il conseguente scarso grip. Ora tra Marquez e Dovizioso ci sono 44 punti. Praticamente il 93 ha due gare di vantaggio. Subito ko Rossi in una caduta che ha visto coinvolto Nakagami.



Al via scattano bene le due Suzuki di Rins e Mir, seguiti da Quartararo, Vinales, Marquez e le Ducati di Dovizioso e Petrucci. Al terzo giro il primo colpo di scena: Rins perde l'anteriore alla curva 9 e finisce sulla ghiaia. Si accende la bagarre con Quartararo a tentare la fuga, con Marquez francobollato e Vinales e Dovizioso in attesa. Nelle retrovie Rossi chiude il suo weekend in un brutto incidente con Nakagami. A 16 giri dalla fine Marquez rompe gli indugi e attacca il francese della Yamaha del team Petronas, ma El Diablo risponde subito approfittando di un errore del 93. Dovizioso non riesce a tenere il passo dei primi tre e viene ripreso da Petrucci e Mir. A 13 giri dalla fine Vinales passa Marquez, il quale non perde contatto dalle due Yamaha. Due giri Quartararo viene attaccato da Vinales prima e da Marquez poi, mentre Dovizioso viene scavalcato da Petrucci prima e da Mir poi. Per la vittoria è duello tutto spagnolo: Vinales e Marquez si scambiano più volte la leadership, poi il 12 dà allo strappo decisivo per la vittoria. Indietro è bagarre per la quarta posizione con Dovizioso a precedere Morbidelli, Petrucci e Mir.