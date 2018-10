Volley, 28esimo Memorial Paolini: tante squadre femminili in campo

La prima settimana di ottobre è ormai da anni è dedicata al Memorial Paolini che quest'anno raggiunge la sua 28esima edizione. Un torneo di volley femminile, che prevede gare under 14 alle quali parteciperanno Pallavolo Ozzano, Volley Sammartinese bianca e Volley Sammartinese Rossa e In Volley Lugo. Allo stesso tempo si svolgeranno gare under 16 e di categoria C/B. Nella fascia under 16 a giocarsi la corona di regina del torneo saranno Libertas Volley Forlì, Volley Sammartinese, Riviera Volley Rimini, In Volley Lugo e Pallavolo Ozzano.

E' previsto anche il quadrangolare con le big, che giocheranno le qualificazioni mercoledì e venerdi sera alle 21 21 al PalaMarabini e poi le finali domenica pomeriggio. Un alto livello di volley femminile in quanto saranno ospiti in casa Sammartinese, oltre alla Flamigni Kelematica serie C (padrona di casa) In Volley Lugo promossa in serie B2 la scorsa stagione, Libertas Volley Forlì B2 e CAF ACLI Stella Rimini serie B1. Da qualche anno la Volley Sammartinese ha deciso di dedicare un secondo memorial al volley femminile che coinvolgesse anche le under 13. Perciò è nato il Memorial Falcomer. Il sabato pomeriggio sarà dedicato alle giovanissime delle società che parteciperanno al torneo Paolini. Il presidente Massimo Nanni invita tutti i tifosi del volley "a partecipare a questi memorial all'insegna dello sport e della condivisione. Una settimana per ricordare, una settimana per non dimenticare".