Volley, antipasto di campionato: Forlì si aggiudica il Memorial Casadio

La Querzoli Volley Forlì si è aggiudicata il 23esimo "Memorial Casadio" di San Martino in Strada, imponendosi per 3 a 0 contro l'Energia Fluida Cesena. All'ormai storico appuntamento forlivese hanno partecipato oltre ai padroni di casa e alla formazione di Cesena, anche Loreto e San Marino. Divertenti e significativi i match disputati fra sabato e domenica, antipasto per la compagine mercuriale all'esordio di campionato di serie B girone D che inizierà il 19 ottobre all'Unieuro Arena. Le sfide sono servite al roster di coach Gabriel Kunda di rodare i meccanismi in vista della nuova stagione. Tornando al quadrangolare vanno segnalate le buone prove di Mambelli e Porcellini, il riconoscimento come miglior giocatore dato a Mariella e l'esordio in casa Forlì del giovanissimo Matteo Fabbri.

Tabellino:

Energia Fluida Cesena-Querzoli Volley Forlì 0-3 (20-25, 23-25, 19-25)