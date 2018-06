Volley B2 femminile, finale promozione: la Libertas cede in casa nel primo round

Va all'Imoco Volley il primo round della finale promozione del campionato di B2 di volley. Le giovanissime venete espugnano, con merito, il ginnasio guadagnandosi il primo match point della promozione, che potranno già guadagnarsi aggiudicandosi gara 2 in programma sabato in terra veneta. Cade una Libertas come sempre tenace ed orgogliosa, davanti al suo fantastico pubblico che ha nuovamente riempito hli spalti in ogni ordine di posto incitando le forlivesi dal primo all'ultimo minuto. Ora, per Balducci e compagne non ci sono scorciatoie: vincere sabato a S.Dona' per riportare in parità la serie e giocarsi tutto martedi' prossimo davanti al proprio pubblico.

Un'ace di Gardini inaugura la serie, poi inizia subito un lungo monologo ospite che costringe Delgado a fermare il gioco sull'1 a 6. L'imoco respinge tutti i tentativi di riavvicinamento della Libertas mantenendo costantemente le forlivesi a distanza di sicurezza, Forli' ci prova in tutte le maniere, un muro di Raggi/Bernabè riporta sotto le forlivesi sul 22 a 24 e infiamma il ginnasio. La Bleuline corona la sua rincorsa impattando a quota 24, ma le pur giovanissime ospiti non tremano e con un muro vincente portano a casa, meritatamente, un set sempre condotto col punteggio di 24-26.

Secondo set: la Libertas scatta subito sul 6-3 e in men che non si dica doppia San Dona' sul punteggio di 10 a 5. Ma le ospiti non mollano affatto, e in men che non si dica è di nuovo parità a quota 11. Inizia un lungo tambureggiare nel punteggio con sorpassi e controsorpassi, Delgado trova una Peretti come sempre puntuale dalla panchina ma l'Imoco resta in scia. Il finale di set è un parziale di 7 a 0 Bleuline firmato da una fiammata di Balducci, Rossi chiude con un ace: 25-19 ed è di nuovo parità sul uno a uno. La parità ridà energie alle forlivesi, che scattano subito sul 3-1 nel terzo set, ma l'Imoco c'è eccome e riprende il controllo della gara. Dal 3 a 6 fino all'8 a 12, quando la Libertas abbandona mentalmente il campo per tutto il set: San Dona' passeggia fino al 12-25 finale che non lascia spazio a nessun commento.

Quarto set: spalle al muro Valpiani e compagnia restano seppur faticosamente in parità, gli errori in battuta cominciano a pesare riesumando i fantasmi di gara uno contro S.Giustina, e consentontono

alle ospiti di allungare nuovamente sull 8 a 12 prima e sull'11 a 16 poi. Forli' pare non averne piu', le giovanissime ospiti invece di benzina ne hanno ancora eccome, e la barca pare ad un passo

dall'affondare. Il solito grande orgoglio Libertas pero' non ci sta: inizia un graduale riavvicinamento che la solita Peretti concretizza firmando il 19 pari. Il ginnasio impazzisce di gioia sul sorpasso Libertas che porta le squadre all'ultima curva in perfetto equilibrio.

L'Imoco annulla due set point alle forlivesi e si prende a sua volta il primo match point della gara sul 25-26 che Rossi annulla, ma il finale è una beffa, con una battuta delle ospiti che si arrampica sulla retedando vita al piu' beffardo degli ace, che inchioda sul tabellone il 26-28 con cui l'Imoco si prende set e gara.La Libertas esce tra gli applausi, servirà un'altra impresa in trasferta dopo quella di Padova per continuare ad inseguire il sogno. Bellissima la cornice di pubblico, degna di una grande finale e la partitella a fine partita di tutte le giovanili in campo con la maglia di allenamento scese ad applaudire le proprie beniamine e poi spinte dalla voglia di emularle in mezzo al campo a palleggiare.

Bleu Line Libertas Volley Forli - Imoco Volley Conegliano 1-3 ( 23-25, 25 -19, 12-25, 26-28)

Partisani 0, Peretti 16, Morelli libero; Raggi 8, Stradaioli 0, Valpiani 11, Balducci 9, Bernabe' 8, Guardigli 0, Gardini 3, Rossi 16, Gramellini libero 2, Contri n.e. Macchi n.e.

Cosi 7, Carletti 16, Cavalier 2, Cagnin 18, Frosini 15, Ferrarin 4, Rossetto 0, Pelloia 0, Frania 2, Fersino 0. All.trolesi