Volley, bella gara per le ragazze della Libertas contro la Flamigni Panettoni-Kelematica

La seconda giornata di campionato propone subito il derby cittadino fra Libertas Claus volley e Flamigni Panettoni-Kelematica. Libertas neo promossa con una squadra molto giovane con una media di età di circa 20 anni Sammartinese squadra ricca di “glorie” del volley forlivese e di esperienza.

Partono bene le padrone di casa che prendono subito un vantaggio tale che portano fino alla fine del set. Il secondo parziale è lo specchio del primo: Libertas che fa gioco e Flamigni che non riesce a trovare il modo di arginare Campana e Gallo commettendo qualche errore di troppo. Le forlivesi ringraziano e chiudono sul 2 a 0. Finita la gara? Neanche per sogno! Ancora una volta la pallavolo si dimostra sport imprevedibile e, al rientro sul terreno di gioco, le cose cambiano e le ragazze di San Martino fanno punti rinfrancate da nuova energia, mentre le ragazze del sanguigno Polo, dopo due set quasi perfetti, cominciano a commettere qualche errore di troppo lasciando il via libera alle ospiti che vincono e si portano sul pareggio e al tie-break. Casadei rincuorato dalla sperata reazione delle sue ragazze, Polo che le prova tutte facendo entrare in campo tutta la rosa a disposizione: tutto sommato una bella gara che può chiudersi a favore di entrambe le squadre. Si inizia dunque con San Martino che spinge e va in vantaggio per 7 a 4. Poi Libertas contrattacca e va al cambio campo in testa, 8 a 7. Finirà all’ultimo respiro? Sembra di sì, ma un colpo di coda delle padrone di casa fa si che la Flamigni si ritrovi sotto 13 a 9. Tempo per coach Casadei, si rientra e San Martino colpisce 13-10. Time out per Polo per rassicurare e spronare all’ultimo sforzo le sue ragazze. Si rientra 14-10. Le padrone di casa effettuano due ottime difese su altrettanti attacchi delle ospiti che sembrano in grado di recuperare, ma la Pasini con un diagonale chiude le speranze della Sammartinese e fa proprio il derby pur con la condivisione dei punti in palio. Bella gara con gioia ed esultanza da una parte e delusione e rammarico dall’altra.