Volley, bella vittoria per Forli contro Città di Castello: finisce 3-1

La Querzoli Volley Forlì si aggiudica il match all'Unieuro Arena e batte per 3 a 1 la Job Italia Città di Castello. Match poco spettacolare ma tanto basta ai ragazzi di Gabriel Kunda per portare a casa l'intera posta in palio.

1° SET (1-0)

Partenza a razzo di Forlì che impone il suo ritmo a Città di Castello portandosi con facilità sul 14-4; set caratterizzato da molti errori individuali che la Querzoli Forlì si aggiudica col punteggio di 25-18.

2°SET (1-1)

Ospiti che dopo un primo timido set, partono con più convinzione e punteggio che avanza in parità fino al 7-7 poi Forlì tenta l'allungo con mini break ma Città di Castello rientra in carreggiata passando addirittura in vantaggio 17-20. Tanti gli errori in battuta con Forlì che regala il set 24-26.

3° SET (2-1)

Rinfrancati dal set appena vinto, parte ancora bene la Job Italia Città di Castello che va subito sul 5-10; la Querzoli però non demorde e con non poca fatica torna al comando portandosi sul 18-13. Vantaggio che Forlì mantiene fino al definitivo 25-20.

4° SET (3-1)

Questa volta è Forlì a non fare sconti andando sul 7-3 ma Città di Castello agguanta subito il pari con un break di quattro punti (7-7). Poi però una serie di errori degli ospiti concedono a Forlì di prendere il largo con un 17-10 più che rassicurante arrivando al definitivo 25-16 che sancisce la vittoria dei ragazzi di coach Gabriel Kunda.