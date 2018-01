Volley, Bleu Line: arriva a Reggio Emilia la terza sconfitta stagionale

Arriva a Reggio Emilia la terza sconfitta stagionale per la Bleu Line Volley Forlì, che incappa in una serata poco brillante e finisce ko nella prima trasferta del 2018. Una sconfitta anche un pò inaspettata ma tutto sommato meritata per quello che si è visto in campo, al cospetto di una Tribassi e Vezzali che ha interpretato in maniera pressochè perfetta l´incontro, conducendo il match per lunghi tratti. Primo set che parte nel segno dell´equilibrio, prima che le padrone di casa riescano a prendere un cospicuo vantaggio. Ma quando il set sembra indirizzato la Libertas reagisce riportandosi sotto, si arriva sul 24 a 23 prima che emiliane trovino lo sprint per vincere il set.

Secondo parziale, si riparte ancora in equilibrio ma questa volta sono Valpiani e soce a tentare la fuga, Reggio però rientra prima di un lungo testa e testa che vede questa volta premiare le forlivesi col punteggio di 31 a 29. Uno a uno.

Terzo set, con le squadre sempre a combattere punto a punto, poi è la Bleu Line a scappare fino al 20-15 a proprio favore. Ma nel momento di indirizzare la partita a proprio favore, le ragazze di Delgado si bloccano, la Tribassi recupera fino a vincere il set col punteggio di 26-24. Decisamente galvanizzate le reggiane giocano a quel punto un quarto set praticamente perfetto, dominando il parziale fino al 25-16 finale.

Una sconfitta che lascia sì l´amaro in bocca, ma che comunque lascia le romagnole ancora solitarie al secondo posto in classifica alle spalle dell´imbattuta capolista Nottolini Lucca. Sabato, alle 17.30, si torna tra le mura amiche, per il primo di un doppio turno casalingo. Si comincia contro il Calerno S.Ilario Reggio Emilia, per riprendere subito la marcia verso i playoff.

Bleu Line: Peretti 5, Raggi 10, Valpiani 9, Balducci 13, Bernabè 17, Gardini 4, Rossi 5, Morelli ( libero). N.e. Partisani, Stradaioli, Contri, Guardigli, Gramellini. All: Delgado.