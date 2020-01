Volley, brutta battuta d'arresto per la Querzoli a Spoleto

Brutta battuta d'arresto per la Querzoli volley Forlì che perde malamente in terra umbra contro la Sir Safety Monini di Spoleto con un netto 3 a 0. Gara che poteva riservare scenari interessanti per i ragazzi di coach Gabriel Kunda impegnati nello scontro diretto contro Spoleto, anch'essa a quota 23 punti come i forlivesi e quinti in classifica a parimerito ed invece nell'ultimo match del girone di andata, la Querzoli volley Forlì è incappata nella peggiore prestazione stagionale subendo una sconfitta pesante. Parziali che parlano chiaro con un 25-18, 25-11 e 25-18 che dimostrano come tutto il sestetto sabato n on sia stato all'altezza in tutti i fondamentali.