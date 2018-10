Volley, buona la prima per la Bleuline: secco 3-0 all'Idea Bologna

Inizia nel migliore dei modi il campionato della Bleuline Volley Forlì, che ha sconfitto con un secco 3 a 0 l'Idea Volley Bologna e intasca i primi tre punti della stagione. Una partita mai in discussione, troppa la differenza tra Balducci e compagne e le giovanissime bolognesi, un risultato che dà seguito all'ottimo precampionato disputato dalle ragazze di Delgado, apparse già decisamente in palla e capaci di mostrare sprazzi di gioco decisamente piacevoli. Tre set molto simili a loro, con la Bleuline brava a prendersi subito quei margini di vantaggio per poi gestire serenamente l'andamento dei set. Una vittoria netta e mai in discussione, davanti al solito folto pubblico che come sempre ha accompagnato le forlivesi. Nel mezzo della solita convincente prova del collettivo, sono Bernabè e Balducci a contendersi il titolo di migliore in campo. Sabato prossimo il primo viaggio della stagione, a Cremona, contro una squadra, seppur sconfitta all'esordio, costruita per navigare nelle zone alte della classifica.

Bleuline-Idea volley Bologna 3-0 ( 25-13; 25-16; 25-17)

Stradaioli 0

Morelli 1

Raggi 3

Valpiani 8

Balducci 16

Bernabè 19

Grillini 4

Gardini 1

Rossi 9

Germignani 0

Laghi n.e.

Bettini n.e

All. Delgado

Ass.te Ponticelli