Volley, colpo della Celanese Volley Forli: ecco lo schiacciatore Andrea Kouznetsov

Dopo una prima parte di campionato non certo da ricordare per coach Gabriel Kunda e i suoi ragazzi, la Celanese Volley Forli mette a segno un colpo interessante sul mercato. È notizia di poche ore fa infatti l'arrivo a Forlì di Andrea Kouznetsov, un attaccante-ricevitoreclasse 1993, del peso di 94 chili per 193 centimetri di altezza. Nato pallavolisticamente nelle giovanili della amosa Perugia-Rpa, ha trascorso gli ultimi 2 anni nelle giovanili nella Materdomini. Ha esordito in carriera nella squadra del Pulzano (Taranto), nel campionato di serie B; e ha disputato poi un campionato in serie B nelle fila del Lauria (Potenza). Negli ultimi 6 mesi ha militato nelle fila della Materdomini (A2). Un innesto sicuramente di esperienza che potrà certamente aiutare la Celanese Volley Forli per chiudere al meglio la stagione.