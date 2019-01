Volley, colpo della Libertas Claus contro l'Olimpia Teodora

Dopo 7 risultati positivi l’Olimpia Teodora trova un brutto scoglio e perde in casa della Libertas Claus. Partono bene le Ravennati riprese subito dalle padrone di casa; poi l’incontro va avanti punto a punto in totale equilibrio con la Teodora che commette troppi errori in battuta e si condanna così a lasciare il vantaggio alla Libertas. Nel secondo set le Forlivesi spingono subito sull’accelleratore, prendono 5 punti di vantaggio, fino ad un massimo di otto punti; cercano la rimonta le ospiti ma le ragazze di Polo non si fanno sorprendere, sbagliano poco, ricevono bene e l’attacco fa il proprio dovere lasciando l’Olimpia a 15 punti. Più equilibrato il terzo set: Libertas sempre in testa col minimo vantaggio fino a metà set, ma sembra poter controllare bene il parziale, tant’è che sul 15 pari forzano il ritmo e prendono 4 punti di vantaggio ( 22 a 18).

Teodora recupera e dopo aver sbagliato tante battute, infilano una serie di 3 ace facendosi pericolosamente a ridosso delle padrone di casa. Polo chiama il time out e rassicura le sue ragazze. Si rientra in campo e dopo un paio di cambi palle, sul 24 a 23 per Liberas, la banda ravennate chiude l’incontro mettendo un lungo linea fuori campo.

Tre preziosissimi punti che chiudono la classifica del girone di andata della Libertas Claus a quota 20: risultato più che soddisfacente considerando sia il primo anno di serie C, sia per le defezioni per varie ragioni di 5 componenti della squadra originale ma arricchendola di giovani speranze pur se giovanissime. Ora ci sarà la pausa di campionato e Libertas ne approfitterà per partecipare al triangolare amichevole a San Marino dove incontrerà giovedì, come prima squadra, il Cervia di serie B2. La nazionale femminile di San Marino e la Stella Rimini di serie B2 completano l’altra semifinale.

Tabellini Bartolini 4 Gallo 12 Giunchi 9 Emiliani 7 Toni 5 Campana 14 Garavini 0 Gregori libero N.E.: Pasini, Brunelli, Macchi, Nanni Ace: Libertas 9 – Teodora 7 B.s.: Libertas 8 – Teodora 13 Muri: Libertas 4 – Teodora 4 Attacchi punto: Libertas 38 - Teodora 34 Errori: Libertas 7 – Teodora 11 Libertas: attacco 35% - ricezione 55% Arbitri: Tramontano e Camillini Spettatori: 75