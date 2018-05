Volley, cominciano male i playoff per la Bleu Line Libertas

Cominciano male i playoff per la Bleu Line Libertas Volley Forlì, che perde per 3 a 2 la prima gara della serie contro Fratte S.Giustina Padova. Un'epilogo amaro, maturato dopo oltre due ore e mezza di gioco, che lascia tanto amaro in bocca alle ragazze di Delgado, chiamate ora a vincere sabato prossimo in quel di Padova per riportare la serie a Forlì nell'eventuale spareggio di mercoledi prossimo.

Una serata dove il mondo Libertas risponde presente in massa riempiendo un Ginnasio sportivo gremito in ogni ordine di posto e incitando le forlivesi fino all'ultimo pallone. S.Giustina non ruba asssolutamente nulla, con una partita concreta e con pochi errori, brava a capitalizzare gli errori di una Bleu Line a tratti troppo imprecisa, soprattutto in battuta. Nel primo set subito tanto equilibrio, squadre inizialmente contratte e agitate dalla posta in palio con una Libertas che prova ad allungare, ma Padova resta in scia. Sul 20 a 17 per la squadra di casa Bernabè in battuta recapita tre missili nella metà campo padovana, concretizzando tre ace consecutivi che spediscono le Forlivesi in vantaggio per 23 a 17. Padova non molla, torna sul 20 a 23 ma ci pensa Balducci, con un altro ace, a chiudere sul 25 a 20 il primo set.

Secondo set, si riprende da dove si era finito:ancora ace, questa volta di Gardini, e subito 5 a 2 in favore Libertas. Padova non molla, il set si prolunga a causa dell'equilibrio tra le due formazioni, fino a quando sul 17 pari Forlì sembra aver messo la freccia per il sorpasso,ma le ospiti non ci stanno e raggiungono Valpiani e compagne sul 23 pari. Forlì ha un set point da chiudere che non si concretizza ed è Padova ad avere la meglio per 25 a 27. Terzo set la Libertas parte forte e prende subito un buon vantaggio mantenuto per tutta la durata del set chiuso per 25 a 19 senza reazione da parte delle ospiti.

Il quarto set è un concentrato di emozioni e pathos, equilibrio totale che porta ad un finale rocambolesco: Forlì sbaglia tante battute, ma non vuole mollare la posta in palio.Sul 22 a 24 per le ospiti due difese super di Morelli e Bernabè riportano tutto in parità a quota 24. Sul 27 a 26 la Bleu Line ha il match point per chiudere la gara, ma questa volta è Raggi a fallire la battuta. Si va avanti con le squadre che combattono punto su punto: sul 30 pari Balducci aiutata dalla rete realizza un ace che potrebbe spezzare le gambe alle aversarie, ma poi sbaglia il servizio ed è nuovamente parità a quota 31.

In un ginnasio bollente, la Libertas fa ancora in tempo a sciupare un match point prima che lo scatto vincente di Padova abbia la meglio. il punteggio si ferma sul 33 a 35 per le avversarie e per la Bleu Line è tutto da rifare, nonostante le due ore passate di battaglia da entrambe le squadre.

Nel quinto set Padova parte rinvigorita ed ora è la Bleu Line a dove inseguire.In svantaggio 7 a 13 le forlivesi tirano fuori tutto l'orgolio possibile e tutte le energie residue, ma non basta, Padova vince e si prende l'inerzia della serie. Ora non si può più sbagliare, sabato a Padova per Gardini e compagne c'è un solo risultato a diposizione: la vittoria.

Bleu Line Libertas Volley Forlì - Fratte S.Giustina Padova (25-20,25-27,25-19,33-35,12-15)

Bleu Line Libertas Volley Forlì: Partisani ne, Peretti 2, Morelli Libero,Raggi 12, Stradaioli ne, Valpiani 9, Balducci 29, Bernabè 19,Contri ne, Guardigli, Gardini 5, Rossi 26, Gramellini Battute vincenti 11 Battute sbagliate 20 Muri 12

Fratte s. Giustina Padova: Zanola ne, Beriotto 1, Gottardo 1,Levorin 12, Povolo 17, Toffanin Libero, Biotto 1, scapolo ne, Rulli 15, Bortoli 6, Scaccia 5, Fruscalzo 14, Marinello ne

Battute vincenti 6 Battute sbagliate 9 Muri 12