Volley donne, facile vittoria per l'Aics Forlì contro la Teodora Ravenna

Nulla da fare per la demoralizzata e giovane Teodora che mai riesce ad impensierire una pur incompleta Aics Forlì. Le forlivesi si presentano senza il secondo alzatore e con i due centrali titolari Semati non in particolare forma e Cristofori con problemi fisici. Coach Polo non vuole rischiare e “sacrifica” il martello Garavini in una posizione per lei anomala.

L’Aics scende in campo con Lombini in regia, Bartolini opposto, Valmori e Campana in banda, Dall’Agata al centro e Garavini finta centrale. Man mano che le Forlivesi si scaldano e rinforzano le loro ricezioni, difese e attacchi, dall’altra parte le Ravennati indeboliscono le proprie risorsa facendo fatica, soprattutto nel terzo set, anche a costruire le più semplici azioni di gioco.

Bene fra le file delle padrone di casa Bartolini e Valmori, buona prova del libero Gregori e strepitosa il martello Campana che ben servita da Lombini ha letteralmente demolito le difese delle avversarie. Buoni tre punti che fanno sicuramente morale.

AICS VOLLEY FORLI’ – TEODORA RAVENNA 3 – 0 (25-14; 25-16; 25-15)