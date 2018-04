Volley donne, obiettivo raggiunto: la Libertas Forlì accede ai playoff

Adesso lo dice anche la matematica. La Libertas volley Forlì è aritmeticamente qualificata ai playoff con quattro giornate di stagione regolare ancora da giocare. Qualificazione strameritata per quello che Delgado e le sue ragazze hanno fatto vedere fino ad oggi, qualificazione arrivata dopo la vittoria per te set a uno ottenuta sul campo de la Stella Rimini, dopo un derby duro e spigoloso vinto in rimonta dalle forlivese.

Una partita non semplice, come ogni derby, vinta col piglio del solito gruppo che non molla mai e che ha guadagnato quest’ottimo risultato dopo un campionato che l ha visto fino ad oggi sempre nelle zone nobili della classifica.

La Stella parte meglio, in un´ inizio gara carico di tensione ed errori, da ambo le parti, con la Libertas stranamente in vena di errori e disattenzioni. Nonostante tutto Gardini e socie riescono a prendere tre punti di vantaggio sul 17 a 14, prima che la Stella rientri subito in parità , dando vita ad un finale punto a punto che finisce per premiare le riminesi padrone di casa.

Secondo parziale, l´ avvio è ancora di marca riminese, la Stella mantiene se more due/tre punti di vantaggio fino metà parziale, prima di arrivare ad un´ altro finale punto a punto, dove finalmente la Bleuline riesce con un po´ più di attenzione a limitare gli errori e a riportare tutto in parità : uno a uno.

Terzo set: il copione è sempre il solito, Rimini inizia meglio, portandosi sull´ 8 a 3 prima e sul 19 a 12 poi. Poi l´ epilogo inaspettato, la Stella apre in controllo, va in battuta Stefania Bernabe´ e il parziale per la Libertas è addirittura di 13 a 0, per un 19 a 25 che porta le forlivesi avanti nel match per due set a uno.

La Stella accusa il colpo, Forlì al contrario ritrova gioco e fiducia, dominando in lungo e in largo il quarto set, chiuso con un eloquente 15 a 25.

La Bleuline esulta, i playoff sono in cassaforte, e queste ultime quattro partite serviranno per conservate il preziosissimo secondo posto, coi punti di vantaggio sulla Clai Imola saliti a sette dopo la sconfitta delle imolese ieri sera a Reggio Emilia.

Si comincia sabato, quando al ginnasio sportivo arriverà la capolista Nottolini Lucca, quanto mai lanciata verso la promozione in B1. Un appuntamento assolutamente da non perdere, con Valpiani e compagne alla ricerca di un prestigioso successo per proseguire il proprio cammino casalingo, che le vede tutt´ora imbattuto dopo undici gare disputate, e per prendersi una rivincita dopo lo zero a tre patito nella gara di andata in Toscana.