Volley donne, sconfitta al tie-break per la Libertas Claus Forlì in casa del Cervia

Sconfitta per la Libertas Claus volley Forlì femminile che in quel di Pisignano, in casa del Cervia, viene battuta per 3-2 in una partita tirata fino al tie-break conclusivo dove le padrone di casa hanno la meglio. Bella partita, giocata da entrambe le parti con alti e bassi con le cervesi dall’alto della classifica e dell’esperienza, le forlivesi vogliose di fare un colpaccio dopo gli alti e bassi degli ultimi tempi. Si distingue in particolare la quattordicenne centrale di Forlì Viola Giunchi che si fa notare, nonostante la giovane età, per i suoi 6 muri e 4 attacchi vincenti.

La Greppia Cervia volley – Libertas Claus volley Forlì 3 – 2 ( 25-19; 22-25; 25-21; 23-25; 15-8)

Tabellini

Bartolini 1

Garavini 0,

Emiliani 8

Lombini 0

Campana 16

Giunchi 10

Toni 2

Pasini 9

Gallo 16

Gregori libero

Nanni e Gramellini non entrate

Ace: Libertas 4 – Cervia 7

B.s.: Libertas 5 – Cervia 11

Muri: Libertas 12 – Cervia 8

Attacchi punto: Libertas 46 – Cervia 60

Errori: Libertas 25 – Cervia 24

Libertas: ricezione 64% - attacco 30%

Arbitri: Camillini e Catalano di Rimini

Spettatori 45