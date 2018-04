Volley donne serie D, Forlì vince facile contro Casalecchio

Formazione alternativa in campo per coach Polo contro la Polisportiva Masi di Casalecchio. Varie problematiche hanno permesso di confermare il valore delle ragazze schierate fin dall’inizio come titolari e quindi scendono sul parquet del Ginnasio Sportivo Laghi in regia, Semati e Dall’Agata al centro, Bartolini opposto, Campana e la giovane Gallo sulle bande, Gregori libero.

Primo set senza storia con Campana e Gallo sugli allori. Il secondo parziale sembra copia del primo, ma qualcosa cambia: 19 a 15 per le padrone di casa. Masi accumula 8 battute sbagliate e commette 7 errori, ma non bastano all’Aics per vincere il set. La differenza ce la mettono le forlivesi con un calo importante di attenzione e qualche difesa al rallentatore e, pur avanti ancora 22 a 20 prima e a seguire 26 a 25, non riescono a chiudere il set con le Bolognesi che trascinate dall’entusiasmo e da giudizi non in linea col gioco, mettono a terra le tre palle con cui si aggiudicano il set.

Nel terzo e nel quarto parziale tutto ritorna a posto in casa Aics e l’incontro fila via in discesa senza ulteriori particolari patemi fino al punto finale di colei che, nonostante le condizioni fisiche non ottimali, almeno in attacco è stata la migliore in campo: Chiara Campana che chiude con un buon 44% in attacco. Bene le giovani Bartolini, Gallo e Laghi che rispondono alla chiamata di Polo

AICS VOLLEY FORLI’ – POL. MASI CASALECCHIO 3 – 1 (25-14; 26-28; 25-14; 25-19)