Volley donne, tutto facile per Forlì a Massa Carrara: vittoria netta per 3-0

Tutto come da pronostico, senza alcuna sorpresa ed ennesima vittoria per la Bleu Line volley Forlì che espugna il campo di Massa Carrara con un secco tre a zero consolidando il proprio secondo posto in classifica. Una lunga trasferta, quella sul campo del fanalino di coda Fanball, conclusasi nel migliore dei modi, senza troppi patemi d'animo e utile per dare ampio minutaggio alle giovani e alle giocatrici solitamente meno utilizzate. L'influenzato coach Delgado, in dubbio anche lui fino all'ultimo, lascia giù dal pullman le infortunate Balducci e Partisani, trovando ottime risposte da Peretti e Guardigli, oltre alle "solite" Gardini, Valpiani e Rossi. Le volenterose padrone di casa, ancora al palo in classifica e ancora senza set vinti, riescono comunque a mettere in difficoltà le forlivesi soprattutto nel terzo set, prima che Valpiani e compagne trovino comunque lo spunto per non prolungare ulteriormente il match.

Succede allora che sbrigata la formalità Fanball le notizie buone continuano ad arrivare dagli altri campi. Imola infatti finisce ko a Sarzana, prossima avversaria della Bleu Line, portando il vantaggio della Libertas a sette punti sulla terza della classe Clai Imola. Ma non finisce qui: a Reggio Emilia arriva anche la prima sconfitta della capolista Nottolini Lucca, che cede di schianto con un secco tre a zero al cospetto dell'ottima Tiribassi e Vezzali. Ora il primo posto non è poi più così distante, sono infatti solo cinque le lunghezze che separano la Bleu Line dalla capolista Nottolini, che dovrà far visita tra qualche giornata alle forlivesi.

Ora sotto con un doppio turno casalingo da non sbagliare assolutamente: si comincia Sabato 3 Marzo, alle 17.30 al ginnasio sportivo, contro il Lunezia volley Sarzana.

FANBALL ITALIA MS LIBERTAS VOLLEY FORLI' 0-3 20-25 12-25 21-25