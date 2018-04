Volley donne, un weekend di fuoco per la Sammartinese: c'è anche il derby

Sabato il PalaMarabini di San Martino in Strada aprirà le porte al secondo match in casa di fila per le ragazze della Flamigni Kelematica, ospitando Volley Team Bologna Rossa. Un match decisivo per le atlete bianco rosse di coach Roberto Casadei che, in caso di vittoria, potrebbero iniziare a sentire nell'aria, odore di salvezza e dunque vederla sempre più vicina.

In questa settimana si sono allenate con intensità e ritmo, studiando le avversarie meticolosamente. Decise verso l'obiettivo salvezza e dunque pronte alla sfida di domani prevista per le ore 20.30.

Altrettanto speciale sarà la giornata di domenica, in quanto si giocheranno le Finale Four del campionato under 16 territoriale femminile, con una squadra in semifinale. Le giovani avranno come dirette rivali il Riviera Volley Rimini. Il match si svolgerà al PalaSport di San Mauro Pascoli alle ore 10.