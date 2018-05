Volley, dopo la festa la Bleu Line Libertas si prepara alle sfide playoff

La Bleu Line Libertas Volley Forlì ha organizzato domenica la cena di fine anno per tutti gli atleti, le famiglie, gli sponsor, i dirigenti e tutto lo staff che lavora ogni anno per portare lo sport nella vita delle loro piccole grandi atlete. Il primo anno senza il presidente Pierfrancesco Matteini, la cui scomparsa ha portato scompiglio nell'organizzazione del nuovo anno sportivo, ma come ha evidenziato la nuova presidentessa Deana Menghini "la visione di tutte queste persone accorse a festeggiare questo anno appena passato ci fa capire che il nostro lavoro è ben ripagato e sicuramente Piero sarebbe orgoglioso di noi"

Ora testa e cuore a mercoledi alle 20.30 al Ginnasio, quando le ragazze della B2 femminile affronteranno la prima gara dei playoff. Proprio alla festa abbiamo intervistato il coach delle ragazze che, con la sua disponibilità, ha espresso la sua opinione sul match che attende lui e le sue ragazze. Un Andy Delgado sereno e carico al punto giusto, quello che è intervenuto durante l'annuale festa di fine anno e che ha introdotto la sfida contro S.Giustino: "Affrontiamo una squadra tosta, forte e preparata, che ha vinto in due gare la sfida del primo turno contro S.Giovanni Valdarno. Le abbiamo affrontate anche nei playoff di due anni fa, quando ci batterono in entrambe le gare, hanno mantenuto quattro giocatrici del sestesso base, inserendo una giocatrice come Martina Povolo, protagonista per anni a S.Lazzaro in B1, e un centrale molto fisico come Gloria Levorin. Abbiamo naturalmente molto rispetto per le nostre avversarie, ma abbiamo anche tanta voglia di fare bene e superare il turno".

Una sfida dove potrebbe risultare decisivo il fattore campo: "E' vero che durante l'anno in casa abbiamo praticamente sempre vinto, continua Andy, ma i playoff sono un'altra storia, si affrontano squadre tecnicamente preparate, e l'apporto del nostro pubblico sarà una componente importante nella serie", ha evidenziato. A pochi giorni dalla sfida, ha concluso l'allenatore, "stiamo bene sia mentalmente che fisicamente, questo quindici giorni di sosta ci hanno permesso di ricaricare le pile ed allenarci. Abbiamo un problemino con Stefania Bernabè, che ha subito una fastidiosa lussazione al mignolo della mano, la moniteremo giorno dopo giorno sperando di averla a disposizione Mercoledi. Non vediamo l'ora di giocare, le ragazze hanno lavorato tanto durante l'anno e sono cresciute molto, si sono assolutamente meritate questo palcoscenico, ma non siamo certi sazi. Affronteremo una gara per volta e alla fine tireremo le somme, con l'obiettivo comune di arrivare piu' avanti possibile".