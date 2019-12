Volley femminile, altra sconfitta nel derby per la Bleuline: festeggia Rimini

Sconfitta per tre a uno per la Bleuline volley Forlì nel derby a Rimini contro il Riviera Volley. Un derby che mostra nuovamente una Libertas a due facce: discreta nei primi due set, il primo perso sul finale e il secondo vinto, insufficente nei due parziali successivi, con Rimini che vince con relativa facilità terzo e quarto set. Inizio con coach Delgado che schiera tra le titolari l'ex Godenzoni, la Bleuline resta pienamente in scia delle Riminesi fino a mettere anche la testa avanti sul 17-18, ma il finale lo scrivono Leonardi e socie, più fredde nei momenti cruciali del set: uno a zero Riviera. Forlì reagisce, Delgado toglie

Godenzoni e trova buone cose da Morelli, Sopranzetti e dalla solita Bernabè, Forlì comanda per lunghi tratti e impatta la partita: uno a uno.

Rimini però non ci mette molto a riprendere le redini del set: Rubini, Leonardi e l'ex Balducci guidano le riminesi ad un terzo set tutto in discesa: la Bleuline si fà da parte ed è solo Rimini nel terzo parziale. Quarto set: partono ancora meglio le locali, subito vantaggidi quattro/cinque lunghezze che Forlì non riesce praticamente mai a ricucire: sul 20 a 11 i titoli di coda paiono scorrere inesorabili, la Bleuline ha una folata d'orgoglio che serve solo ad arrivare al 24-21,

prima che un'errore in battuta di capitan Valpiani condanni le romagnole alla terza sconfitta consecutiva, allontanandole dalla zona playoff.

Luci, non tante, e ombre nella prestazione delle romagnole, scivolate ora al sesto posto in classifica. Sabato, con inizio ore 17.30 al ginnasio sportivo, l'ultima gara dell'anno prima della pausa natalizia: ospiti delle romagnole le marchigiane del Corplast Corridonia.