Volley femminile, ancora una vittoria per la Bleu Line Libertas

La Bleu Line volley Forlì riprende spedita la propria marcia tra le mura amiche e sconfigge per tre set a zero un'agguerrita Tiribassi e Vezzali Reggio Emilia, giunta a Forlì per giocarsi le residue possibilità di agganciare i playoff. Posta importante anche per la Libertas di coach Delgado, già sicura del secondo posto ma costretta a vincere per mantenere l'attuale leadership tra le seconde classificate, primato che consentirebbe alle forlivesi un playoff interamente col fattore campo a proprio favore in tutti i turni da disputare. Per mantenere questo vantaggio, al momento attuale di quattro punto nei confronti dell'Imoco S.Donà, ma con le venete che disputeranno mercoledi il proprio turno di campionato, in casa contro la già retrocessa Pordenone, occorrerà un'ultimo sforzo sabato a Reggio Emilia contro la già retrocessa S.Ilario.

Per questi motivi di classifica, in un Ginnasio nuovamente gremito e rumoroso, ne scaturisce una partita quanto mai combattuta ed equilibrata, con la Libertas brava in tutti e tre i set in quello sprint finale per portare a casa i parziali. Una prova dove emerge per l'ennesima volta l'unione di questo gruppo, la coesione ed anche il buono stato di forma attuale che lascia ben sperare a venti giorni dall'inizio dei playoff. Onore e merito ad una Tiribassi mai doma, che ha rincorso per gran parte della partita rimanendo comunque sempre in partita e senza mollare mai, dando vita a tratti ad una gara anche bella da vedere con appassionanti scambi.



Ora, per Balducci e compagnia, l'ultimo sforzo, sabato a Reggio Emilia, dovrà bisognerà tenere alta la concentrazione contro una squadra giovanissima e a testa libera, per compiere quest'ultimo passetto verso i playoff e soprattutto verso quel posto da migliore seconda, che regalerebbe un vantaggio non indiffirente, con una squadra, la Libertas appunto, già capace di vincere dodici partite sulle tredici disputate a casa propria.